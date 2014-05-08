Нужно продвижение групп Вконтакте, Фейсбук, Триттер, Инстаграм на туристическую тематику – отдых в Италии. Критерии – Страна, Возраст. Группы уже созданы, наполнять и сопровождать группы не нужно (человек есть) Нужно только продвижение – планомерное ежедневное привлечение по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Время от времени требуется приглашения новых участников групп вконтакте, фейсбук.
Обязательно живые участники, не боты.
Нужны потенциальные клиенты сервиса.
Приветствуется наличие отзывов на независимых ресурсах
Все вопросы и решения - скайп, айсикью, вечернее время по мск
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