Группа вконтакте. Наполнение, продвижение.

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен13 заявок239 просмотров
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Требуется частичный перенос контента интернет магазина в группу VK (материалы, часть товаров с категориями) и добавление живых пользователей с Сахалинской области, РФ.

Цена за наполнение и за 1000 живых пользователей.

10 лет назад
Disputant
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
TheEvroman
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$250
5 дней
Все устроило. Без лишней болтовни. Качественно.
Отличный заказчик. Во время как принятие работы, так и её оплата.