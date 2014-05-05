Консультация по сетям

Хочу выразить Ярославу огромную благодарность за его консультацию. Действительно человек- слово. Я только начинаю свою деятельность в этой сфере. И как раз Ярослав очень помог в моем развитии. По мимо того, что сделал мне продажу 7 часов за сутки, так и показал и обучил инструментам для продажи в соц сетях( посев, таргетинг, биржи и т.д.) Ярослав очень ответственно подходит к своему делу. Отвечает оперативно на все вопросы в вк, скайпе, что очень помогает в работе. В общем оставил только положительные эмоции от своей работы. Рекомендую и Вам обратиться к нему за консультацией, не пожалеете! =)