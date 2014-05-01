необходимо продвинуть сайт в социальных сетях vkontakte, facebook/ ждем ваших предложений по бюджету и срокам + резульат
Продвижение и популяризация сайта в интернете
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Способствовать продвижению и популяризации сайта http://teplicy-greenhouse.ru в Интернете, разрабатывать и поддерживать основную концепцию сайта, вносить предложения по доработке концепции и содержанию сайта, по введению новых сервисов для посетителей сайта.
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