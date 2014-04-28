Раскрутка группы ВК

http://vk.com/bunnyboxstore Нужны подписчики по географии Ярославской области и особенно по городу Ярославлю (сейчас там порядка 800 человек). 1000+ человек, смотря сколько можно, чем больше тем лучше. Хочу быть уверенным что группу не засорят боты.