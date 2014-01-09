Продвигаю и раскручиваю группы ВК

Акция на ВК!!!!!

2500 вступлений в группу ВК без критериев -2000 рублей

5000 вступлений в группу ВК без критериев - 3700

Большие объемы

ВК группы приглашения

50 000 приглашений в группу -14500рублей

100 000 пригалшений в группу -25 000 рублей

Твитер

10 000 фолловеров -2500 рублей

100 000 фолловеров-10 000 рублей

10 000 ретвитов -2000 рублей

Если есть несколько групп в которые будут большие объемы(от 100 000 вступлений или ретвитов) ,будет скидка(хорошая)

Мои услуги на соцсети.Опыт работы более года.Более 500 раскурченных групп.В портфолио только маленька часть моих работ.Готов всегда обсудить детали и ответить на вопросы.

Наполнение группы вашим материалом от 200 рублей.

Администрирование группы от 250 рублей в неделю(два поста один утром ,и один вечером)С нашим контентом.

Мои услуги на ВК:

1000 вступлений офферы (без критериев)-800 рублей ,ГАРАНТИЯ ОТ БАНА ГРУППЫ!!

1000 вступлений офферы (критерии:страна,город,пол,возраст)-1000 рублей критерии обговариваются .При заказе 1000 вступлений +100 лайков в подарок.

100 лайков+рассказать друзьям-70 рублей

1000 приглашений - от 400 -500рублей,приглашения рассылаются всем кто в онлайне.Вступает примерно 15-25% от всех приглашённых .Зато вступают только заинтересованные люди.

1000 приглашений в группу ВК (по критериям)-1000р.Срок выполнения от 5-15 дней.

Многое зависит от тематики вашей группы, а также от ее развитости. Люди с гораздо большей охотой вступают в сообщества с регулярными обновлениями и интересным контентом. Раскрутить группу В контакте не так сложно, однако то, насколько ваша группа привлекательна, будет зависеть от вас. При грамотной работе можно получить тысячи участников, так как уже вступившие пользователи обязательно пригласят в интересное сообщество своих друзей.

Также при полном продвижении группы,предоставляю полный пакет продвижения(лайки,рассказать друзьям,вступления,посты вашей группы на стенах других групп и т.д)Короче говоря делаю полное продвижение вашей группы в ВК и в поисковиках (ГУгл,Яндекс)

Одноклассники

Вступившие в группы

1000 вступлений боты-250 рублей

Добавление Друзей на личные страницы

1000 человек -700 рублей

Живые вступившие в группы

1000 человек (реальные люди)-1200 рублей

Приглашения в Приложения

1000 человек-400 рублей

Facebook

Вступившие в фан-пейдж

1000 вступлений офферы-1000 рублей

Живые вступившие в фан-пейдж

1000 вступлений (реальные люди)-1500 рублей

По ФБ минимальный заказ 1000 вступлений

Twitter

Живые фолловеры или ретвиты 1000 штук-1000 рублей

Фолловеры 1000 штук -250 рублей

YouTube

Живые просмотры (минимальный заказ обсуждаем)-цена за 1000 шт -500рублей

Просмотры ролика (минимальный заказ обсуждаем)-цена за 5000 просмотров -1200рублей

Поделиться роликом в соцсетях 100шт-200 рублей

Комментарий к видеоролику (минимальный заказ 10 штук)-100 рублей за 10 коментариев

Подписчики / Лайки Youtube (минимальный заказ 100 штук)-150 рублей за 100 штук

Также делаю по ВК

Накрутка сердечек

Подписка на лайки

Рассказать друзьям

Накрутка просмотров видео

Накрутка друзей/подписчиков

Подписчики на публ. страницы

Вступления

Накрутка опроса на стене

Накрутка опроса в группе

Накрутка виджета на сайтах

Рассказать друзьям на сайтах

Слежение за пользователем

Эмуляция активности

Накрутка комментариев

Постинг сообщений

Гарантии на активность учасников я не даю!!!Гарантии на то что некоторых учасников могут забанить ,я не даю!!!

Гарантирую только что люди не выйдут,и вашу группу не забянят!!!

ГАРАНТИЯ +100500 ОТ БАНА ГРУППЫ ВК И ВЫХОДОВ С ГРУПП НЕ БОЛЕЕ 20%