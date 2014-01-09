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50 000 приглашений в группу -14500рублей
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1000 вступлений офферы (критерии:страна,город,пол,возраст)-1000 рублей критерии обговариваются .При заказе 1000 вступлений +100 лайков в подарок.
100 лайков+рассказать друзьям-70 рублей
1000 приглашений - от 400 -500рублей,приглашения рассылаются всем кто в онлайне.Вступает примерно 15-25% от всех приглашённых .Зато вступают только заинтересованные люди.
1000 приглашений в группу ВК (по критериям)-1000р.Срок выполнения от 5-15 дней.
Многое зависит от тематики вашей группы, а также от ее развитости. Люди с гораздо большей охотой вступают в сообщества с регулярными обновлениями и интересным контентом. Раскрутить группу В контакте не так сложно, однако то, насколько ваша группа привлекательна, будет зависеть от вас. При грамотной работе можно получить тысячи участников, так как уже вступившие пользователи обязательно пригласят в интересное сообщество своих друзей.
Также при полном продвижении группы,предоставляю полный пакет продвижения(лайки,рассказать друзьям,вступления,посты вашей группы на стенах других групп и т.д)Короче говоря делаю полное продвижение вашей группы в ВК и в поисковиках (ГУгл,Яндекс)
Одноклассники
Вступившие в группы
1000 вступлений боты-250 рублей
Добавление Друзей на личные страницы
1000 человек -700 рублей
Живые вступившие в группы
1000 человек (реальные люди)-1200 рублей
Приглашения в Приложения
1000 человек-400 рублей
Вступившие в фан-пейдж
1000 вступлений офферы-1000 рублей
Живые вступившие в фан-пейдж
1000 вступлений (реальные люди)-1500 рублей
По ФБ минимальный заказ 1000 вступлений
Живые фолловеры или ретвиты 1000 штук-1000 рублей
Фолловеры 1000 штук -250 рублей
YouTube
Живые просмотры (минимальный заказ обсуждаем)-цена за 1000 шт -500рублей
Просмотры ролика (минимальный заказ обсуждаем)-цена за 5000 просмотров -1200рублей
Поделиться роликом в соцсетях 100шт-200 рублей
Комментарий к видеоролику (минимальный заказ 10 штук)-100 рублей за 10 коментариев
Подписчики / Лайки Youtube (минимальный заказ 100 штук)-150 рублей за 100 штук
Также делаю по ВК
Накрутка сердечек
Подписка на лайки
Рассказать друзьям
Накрутка просмотров видео
Накрутка друзей/подписчиков
Подписчики на публ. страницы
Вступления
Накрутка опроса на стене
Накрутка опроса в группе
Накрутка виджета на сайтах
Рассказать друзьям на сайтах
Слежение за пользователем
Эмуляция активности
Накрутка комментариев
Постинг сообщений
Гарантии на активность учасников я не даю!!!Гарантии на то что некоторых учасников могут забанить ,я не даю!!!
Гарантирую только что люди не выйдут,и вашу группу не забянят!!!
ГАРАНТИЯ +100500 ОТ БАНА ГРУППЫ ВК И ВЫХОДОВ С ГРУПП НЕ БОЛЕЕ 20%
Портфолио
- Продвижение группы ВК и достижения результата513 просмотров
- Делаю простые меню для групп ВК.538 просмотров
- Продвижение групп ВК469 просмотров
- Продвижение групп ВК487 просмотров
- Раскрутка группы488 просмотров