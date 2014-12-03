noxplode2

Виталий noxplode2

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обрезать около 3500 фотографий

    $158

    Нужно сделать наборы фото интерьеров квартир, взяв фотографии из объявлений с сайта airbnb. Вам даюся ссылки на объявления, нужно вытащить фотографии из этих объявлений. Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/13h-OXP8n9lSPZ8qHA2n2ENEYULgb_inFAQBhvNmHnZM/edit?usp=sharing Примерный объем работ: 7000-9000 тыс руб. Сроки: до 5 календарных дней. Работа ...

    Обработка фотографий43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • ShopCMS доработать магазин по ТЗ, верстка+правка кода

    $100

    ТЗ с детальным описанием доработок прикреплен. По работе кратко - 1. Исправить некоторые мелкие недоработки, баги. 2. Доработать ЛК. Дизайн-оформление и правка кода. 3. Добавить возможность создания наборов товаров. Написать модуль. 4. Сделать модуль для вывода ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти логотипы производителей

    $3

    Требуется найти логотипы производителей спортивного питания, аксессуаров и здорового питания, сохранить их в файл нужного размера. Результат работы: Логотипы в файлах png, с размером изображения 105*60 пикс на белом фоне. В конечном файле логотип должен ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Правки и доработки конфигурации 1С

    $133

    В конфигурацию УТ 10.3.18.3 на платфрме 1C 8.2 (8.2.19.68) требуются правки багов и доработки. Конфигурация измененная. Список работ в файле https://yadi.sk/d/qME6w7v9dqeQq Конфа https://cloud.mail.ru/public/b80b11c30898/06-01-15.cf 8000 руб По срокам неделя, оплата по факту.

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Три банера

    $12

    Нужно сделать 3 статичных банера для интернет-магазина. Тематика - спортивное питание. Желательно в одном стиле. Стиль жизнерадостный, легкий, минимализм. В дальнейшем также будут нужны банеры в этом же стиле. 1. Банер конкурса в социальной сети Вконтакте. На ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Продвижение группы Вконтакте, администрирование

    Требуется администрирование и продвижение группы Вконтакте, сообщество интернет-магазина. Полное администрирование, общение с участниками; добавление интересного контента; приглашение пользователей, увеличение количества подписчиков; проведение конкурсов, акций, лотерей, опросов; Полная ответственность за постоянный рост количества уникальных просмотров в сутки, за количество репостов информации ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Привлечение подписчиков в группу Вконтакте

    Требуется привлечение живых людей в группу Вконтакте (сообщество интернет-магазина). Регион Россия, преимущественно несколько городов (миллионники), 18+. Только живые люди, добровольно вступившие в группу, только белые способы! Предлагайте ваши цены и сроки. Оплата по факту, частями ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Юзабилити аудит сайта

    Требуется глубокий аудит интернет-магазина www.megasila.ru : 1) Аудит дизайна, по результату которого: рекомендации по добавлению, удалению, изменению элементов дизайна сайта; указания на возможные ошибки, рекомендации по повышению привлекательности дизайна. Цель аудита: достижение современного, привлекательного и ...

    Дизайн сайтаАудит сайта
    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка страницы оплаты.

    $15

    Нужно сделать верстку для страницу для онлайн оплаты пластиковой картой. Вот исходная страница, для которой нужна верстка: http://www.megasila.ru/page_97.html Надо сделать: выбор способа оплаты нажатием на картинку-лого (картинки 105*60 найти под каждую платежную систему); картинки способов оплаты — как на ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка страницы оплаты

    $10

    Нужно сделать верстку для страницу для онлайн оплаты пластиковой картой. Вот исходная страница, для которой нужна верстка: http://www.megasila.ru/page_97.html Надо сделать: выбор способа оплаты нажатием на картинку-лого (картинки 105*60 найти под каждую платежную систему); картинки способов оплаты - как ...

    HTML
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Страница с формой оплаты

    $15

    Нужно создать страницу онлайн оплаты пластиковой картой со свободным полем суммы и назначения платежа. На данной странице пользователь должен ввести произвольную сумму, ввести назначение платежа и после нажатия на кнопку "оплатить" формируется счет на оплату ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать функционал модуля для шопцмс

    В интернет-магазине установлен модуль Купоны на скидку, который позволяет клиенту на странице подтверждения заказа ввести код купона и активировать скидку на заказ. Также в магазине действует система скидок, зависящая от суммы заказа. При активации купона к ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить ошибку в шопцмс

    Нужно поправить ошибку с формой регистрации в магазине на шопцмс. В админ части в разделе «Форма регистрации» для поля «Почтовое отделение» не сохраняется опция «Не запрашивать» или «Не обязательно для заполнения». При нажатии на «Сохранить» опция ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт обновления остатков - поправить

    Есть php скрипт, который загружает данные из csv файла в бд интернет-магазина. Увеличилось количество столбцов в выгружаемом csv файле. Надо обновить php скрипт в соответствии с новым csv файлом.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправить выгрузку (внешнюю обработку) для 1С 8.2

    $15

    При выгрузке данных в файл csv: Столбец «предзаказ» идет № 6, а данные по нему выгружаются в столбец №7. Вот:http://yadi.sk/d/wVXw0Pj-MwxbR Данные также должны быть в столбце №7. Если в выгрузку попадают товары, отсутствующие на складе (или на ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$128
10 баллов
9 лет назад
Продвижение группы Вконтакте, администрирование
Отличный заказчик. Всем рекомендую.
Хорошая работа
Ответный отзыв
sapience
Руслан 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Правки и доработки конфигурации 1С
Четкое, детальное тз, постоянно он-лайн, быстрая оплата. Сотрудничеством доволен.
Отличная работа, спасибо.
Ответный отзыв
zeka00
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Привлечение подписчиков в группу Вконтакте
Была чётко поставлена задача.Оплату получил в срок.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа сделана четко по заявленной задаче.
Ответный отзыв
teddy_
Алла 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
127 отзывов(-4)
$3
10 баллов
9 лет назад
Найти логотипы производителей
Четкое ТЗ, оплата своевременная.
Спасибо за работу.
Ответный отзыв
k2sper
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
9 лет назад
Три банера
Спасибо за проект! Было интересно и приятно работать с Вами! Обращайтесь еще, рад буду видеть в числе своих постоянных клиентов!
Оперативно и качественно. Спасибо за работу.
Ответный отзыв