При выгрузке данных в файл csv: Столбец «предзаказ» идет № 6, а данные по нему выгружаются в столбец №7. Вот:http://yadi.sk/d/wVXw0Pj-MwxbR Данные также должны быть в столбце №7. Если в выгрузку попадают товары, отсутствующие на складе (или на ...