В эту обработку http://infostart.ru/public/327342/#comm добавить сервис gpsms.ru
- $101С-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $250
1С 8.2 УТ10.3 ShopCMS Нужна двухсторонняя синхронизация данных между 1С и интернет-магазином (номенклатура(цены, свойства, остатки), контрагенты, заказы, статусы заказов).1С-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $158
Нужно сделать наборы фото интерьеров квартир, взяв фотографии из объявлений с сайта airbnb. Вам даюся ссылки на объявления, нужно вытащить фотографии из этих объявлений. Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/13h-OXP8n9lSPZ8qHA2n2ENEYULgb_inFAQBhvNmHnZM/edit?usp=sharing Примерный объем работ: 7000-9000 тыс руб. Сроки: до 5 календарных дней. Работа ...Обработка фотографий43 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
ТЗ с детальным описанием доработок прикреплен. По работе кратко - 1. Исправить некоторые мелкие недоработки, баги. 2. Доработать ЛК. Дизайн-оформление и правка кода. 3. Добавить возможность создания наборов товаров. Написать модуль. 4. Сделать модуль для вывода ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Для магазина на shopcms нужно сделать следующее https://yadi.sk/d/e5BNVyn4edVZM Сроки - несколько дней. Бюджет обсуждается, от 6000 рубВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $3
Требуется найти логотипы производителей спортивного питания, аксессуаров и здорового питания, сохранить их в файл нужного размера. Результат работы: Логотипы в файлах png, с размером изображения 105*60 пикс на белом фоне. В конечном файле логотип должен ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $133
В конфигурацию УТ 10.3.18.3 на платфрме 1C 8.2 (8.2.19.68) требуются правки багов и доработки. Конфигурация измененная. Список работ в файле https://yadi.sk/d/qME6w7v9dqeQq Конфа https://cloud.mail.ru/public/b80b11c30898/06-01-15.cf 8000 руб По срокам неделя, оплата по факту.1С-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $12
Нужно сделать 3 статичных банера для интернет-магазина. Тематика - спортивное питание. Желательно в одном стиле. Стиль жизнерадостный, легкий, минимализм. В дальнейшем также будут нужны банеры в этом же стиле. 1. Банер конкурса в социальной сети Вконтакте. На ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется администрирование и продвижение группы Вконтакте, сообщество интернет-магазина. Полное администрирование, общение с участниками; добавление интересного контента; приглашение пользователей, увеличение количества подписчиков; проведение конкурсов, акций, лотерей, опросов; Полная ответственность за постоянный рост количества уникальных просмотров в сутки, за количество репостов информации ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется привлечение живых людей в группу Вконтакте (сообщество интернет-магазина). Регион Россия, преимущественно несколько городов (миллионники), 18+. Только живые люди, добровольно вступившие в группу, только белые способы! Предлагайте ваши цены и сроки. Оплата по факту, частями ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется глубокий аудит интернет-магазина www.megasila.ru : 1) Аудит дизайна, по результату которого: рекомендации по добавлению, удалению, изменению элементов дизайна сайта; указания на возможные ошибки, рекомендации по повышению привлекательности дизайна. Цель аудита: достижение современного, привлекательного и ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Нужно сделать верстку для страницу для онлайн оплаты пластиковой картой. Вот исходная страница, для которой нужна верстка: http://www.megasila.ru/page_97.html Надо сделать: выбор способа оплаты нажатием на картинку-лого (картинки 105*60 найти под каждую платежную систему); картинки способов оплаты — как на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Нужно сделать верстку для страницу для онлайн оплаты пластиковой картой. Вот исходная страница, для которой нужна верстка: http://www.megasila.ru/page_97.html Надо сделать: выбор способа оплаты нажатием на картинку-лого (картинки 105*60 найти под каждую платежную систему); картинки способов оплаты - как ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Нужно создать страницу онлайн оплаты пластиковой картой со свободным полем суммы и назначения платежа. На данной странице пользователь должен ввести произвольную сумму, ввести назначение платежа и после нажатия на кнопку "оплатить" формируется счет на оплату ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуются доработки для страницы корзины и подтверждения заказа, магазин на шопцмс. Подробности http://yadi.sk/d/5DY13PBCPdxecИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
В интернет-магазине установлен модуль Купоны на скидку, который позволяет клиенту на странице подтверждения заказа ввести код купона и активировать скидку на заказ. Также в магазине действует система скидок, зависящая от суммы заказа. При активации купона к ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно поправить ошибку с формой регистрации в магазине на шопцмс. В админ части в разделе «Форма регистрации» для поля «Почтовое отделение» не сохраняется опция «Не запрашивать» или «Не обязательно для заполнения». При нажатии на «Сохранить» опция ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть php скрипт, который загружает данные из csv файла в бд интернет-магазина. Увеличилось количество столбцов в выгружаемом csv файле. Надо обновить php скрипт в соответствии с новым csv файлом.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
При выгрузке данных в файл csv: Столбец «предзаказ» идет № 6, а данные по нему выгружаются в столбец №7. Вот:http://yadi.sk/d/wVXw0Pj-MwxbR Данные также должны быть в столбце №7. Если в выгрузку попадают товары, отсутствующие на складе (или на ...1С-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $85
Требуется ряд доработок по шопцмс. Подробности http://yadi.sk/d/5DY13PBCPdxec Бюджет указан. Или жду ваши предложения.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад