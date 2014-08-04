Юзабилити аудит сайта

Требуется глубокий аудит интернет-магазина www.megasila.ru :

1) Аудит дизайна, по результату которого: рекомендации по добавлению, удалению, изменению элементов дизайна сайта; указания на возможные ошибки, рекомендации по повышению привлекательности дизайна.

Цель аудита: достижение современного, привлекательного и легкого дизайна с акцентом на удобство для пользователя. В рекомендациях нужны конкретные примеры.

2) Юзабилити аудит: рекомендации по изменению, добавлению элементов сайта, изменению их дизайна, рекомендации по изменению и добавлению юзабилити-элементов; рекомендации по улучшению полезного функционала сайта.

Цель: повышение конверсии (количество оформленных заказов через сайт), повышение интереса у пользователя при работе с интернет-магазином, повышение удобства покупки в интернет-магазине. Учесть специфику отрасли и опыт конкурентов.

Оба пункта аудита взаимосвязаны, однако некоторые элементы дизайна могут не относиться к юзабилити, поэтому выделены 2 задачи аудита: дизайн и юзабилити. Результат аудита нужен в письменном виде, с конкретными примерами. Более детально результат аудита обсудим в скайпе.

От вас (вашей команды): опыт разработки интернет-магазинов, дизайна, опыт юзабилити аудита, опыт веб-программирования. После аудита возможно дальнейшее сотрудничество.

Цена и сроки договорные. Жду ваши предложения! Виталий