Есть аккаунт, на него идет повышенная нагрузка, из-за рассылки спама, или иных действий, сайты все не доступны, служба поддержки предоставила файлы, которые заражены, их надо проверить и если они заражены очистить и устранить причины. ...
Проблема с видимостью сайта
Здравствуйте.
Возникла вот такая проблема
Яндекс вебмастер выдает ошибки на сайте, а Гугл вебмастер пишет, что Googlebot не может получить доступ к вашему сайту.
Подскажите как можно решить данную проблему.
Жду ваших предложений.
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