Тестирование сайта

Делала для Романа тестирование функционала сайта. ТЗ четкое, связь быстрая, все данные для работы были предоставлены сразу по запросу. Работы оказалось больше, чем я ожидала и Роман сам поднял мой гонорар, за что ему огромное спасибо. В общем, самые положительные эмоции от сотрудничества и мои рекомендации. Надеюсь на дальнейшую совместную работу.