Тестирование сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен8 заявок270 просмотров

Нужно сделать небольшой тест сайта.

И о результатах сделать письменный отчет.

Задание в приложении.

Ознакомьтесь и если готовы добавляйтесь к проекту с указанием стоимости и срока исполнения.

Оплата только рубли на Яндекс или КИВИ.

Спасибо.

11 лет назад
rozmarin
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Krymka
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Надежда отлично справилась с заданием. Качественное исполнение и строго в указанные сроки. Очень понравился подготовленный и оформленный отчет. Спасибо.
Делала для Романа тестирование функционала сайта. ТЗ четкое, связь быстрая, все данные для работы были предоставлены сразу по запросу. Работы оказалось больше, чем я ожидала и Роман сам поднял мой гонорар, за что ему огромное спасибо. В общем, самые положительные эмоции от сотрудничества и мои рекомендации. Надеюсь на дальнейшую совместную работу.

Заявки фрилансеров

Krymka
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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