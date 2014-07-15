Ускорить работу сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт9 заявок140 просмотров

Сайт готов, находится в рабочем состоянии, на платном хостинге, но скорость загрузки стр и всег осайта ужасно медленное.

ЗАДАЧА-ускорить процесс загрузки и самой рабоыт всего сайта.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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