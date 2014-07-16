Требуется загрузить страницу для оффлайн просмотра на компьютере. Но есть одна проблема. Ни одна программа для загрузки сайтов не может его схватить. Сайт создан на движке motocms.

Как мне ответвители в поддержки motocms: Страницы создаются динамически, поэтому не в какой конкретной папке их увидеть нельзя.

Вот пример страницы: www.motocms.ru/html-templates/demo/47189/

Возможно ли скачать страницы с этого сайта или нет? Ответьте пожалуйста. Тем кто сможет загрузить конечно же заплачу.

Спасибо.