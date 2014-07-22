WordPress программист

Нужно устранить проблему со скоростью загрузки сайта. Похоже очень долго грузится главная страница. Визуально внутренние грузятся намного быстрее. Работ никаких и изменений не проводилось. На этом же хостинге (VPS) у меня еще 15 сайтов и ...