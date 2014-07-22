WordPress программист

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрытнет заявок148 просмотров

Обязанности:

Проектирование и разработка программной части интернет проекта

Расширение существующего функционала интернет-проекта‚ создание нового

Техническая поддержка сайта (работа с хостинг провайдером‚ поддержание нормального функционирования сайта‚ устранение неполадок)

Поддержка и улучшение работы сайта

Доработки по ТЗ СЕО специалиста

Работа напрямую с главным редактором проекта‚ совместный креатив‚ выполнение графиков и планов по трафику

График: удаленная работа

Требования:

Отличное знание CMS WordPress

Умение писать плагины для WordPress и менять существующие

Умение разбираться в чужом коде

Знание PHP

Опыт коммерческого программирования

Знание принципов поисковой оптимизации

Умение разрабатывать удачный для наращивания трафика функционал

Наличие в портфолио выполненных на WordPress работ

Умение оперативно решать технические проблемы с сайтом

Оплата по договоренности

PHPWordPress
11 лет назад
marina-gub
Марина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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