Существующему более 5 лет вэб-проекту требуется тестировщик модулей и компонент написанных для Joomla и PHPBB3. Задачи - Функциональное тестирование новых модулей (компонент) для Joomla и PHPBB3 (по документации или без неё). Написание ...
WordPress программист
Обязанности:
Проектирование и разработка программной части интернет проекта
Расширение существующего функционала интернет-проекта‚ создание нового
Техническая поддержка сайта (работа с хостинг провайдером‚ поддержание нормального функционирования сайта‚ устранение неполадок)
Поддержка и улучшение работы сайта
Доработки по ТЗ СЕО специалиста
Работа напрямую с главным редактором проекта‚ совместный креатив‚ выполнение графиков и планов по трафику
График: удаленная работа
Требования:
Отличное знание CMS WordPress
Умение писать плагины для WordPress и менять существующие
Умение разбираться в чужом коде
Знание PHP
Опыт коммерческого программирования
Знание принципов поисковой оптимизации
Умение разрабатывать удачный для наращивания трафика функционал
Наличие в портфолио выполненных на WordPress работ
Умение оперативно решать технические проблемы с сайтом
Оплата по договоренности
Заявки фрилансеров
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