Улучшение юзабилити

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок167 просмотров

Требуется улучшение юзабилити сайта http://www.people-media.ru/

(на сайте стоит Яндекс Метрика, достаточно много отказов по некоторым страницам, надо улучшить эти показатели)

Прошу указывать стоимость/сроки по выполнению данной работы.

11 лет назад
BratchikovKA
Константин 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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