SMM-специалист на долгосрочное сотрудничество

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки161 просмотр

Необходим SMM-специалист для долгосрочного сотрудничества с веб-студией.

Обязанности:

1. Контент-менеджмент и администрирование сообществ клиентов в социальных сетях

2. Поддержка позитивной коммуникации с подписчиками групп

3. Организация и проведение акций и конкурсов

4. Ежемесячная аналитика и отчетность

5. Поиск новых способов и методов продвижения

--------

P.S. Команду SMM-специалистов тоже как вариант рассматриваем.

11 лет назад
baks36
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Надо создать ТЗ и юзабилити

    Приветствую. не знаю даже к какому специалистам обратится. У нас в регионе есть портал, где платно размещают объявлении о разных темах (в основном для организации праздников: фото/видео/ведущие и т.д.) + там еще размещают платные ...

    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проверка доступности регистрации на сайте.

    $50

    Необходим чекер для проверки возможности регистрации на сайте. Есть сайт на котором при регистрации – выдает ошибку о невозможности зарегистрироваться. Несколько раз в день в случайное время на сайте ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тестирование сайта

    Есть сайт, который находится в разработке- http://test2.phpist.com.ua/main/index Небольшая часть функционала выполнена, его надо проверить на логику, функциональность, ошибки ввода. Если какие-то разделы не работаю, это не ошибка они просто еще не ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Найти и удалить вредоносный код

    Яндекс ругается на наличие вредоносного кода на сайте. Его сообщение: "В настоящее время при заходе на сайт через браузер Opera Mobile происходит перенаправление на вредоносную цель pda.qwertysoft.biz . Обращаю Ваше внимание, ...

    Тестирование сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тестирование сайта

    Нужно сделать небольшой тест сайта. И о результатах сделать письменный отчет. Задание в приложении. Ознакомьтесь и если готовы добавляйтесь к проекту с указанием стоимости и срока исполнения. Оплата только рубли на ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Улучшение юзабилити

    Требуется улучшение юзабилити сайта http://www.people-media.ru/ (на сайте стоит Яндекс Метрика, достаточно много отказов по некоторым страницам, надо улучшить эти показатели) Прошу указывать стоимость/сроки по выполнению данной работы.

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизировать сайт на Wordpress

    Сайт еще не доделан, но уже медленно грузится. Нереально тяжелый, хотя пустой. Нужен толковый фрилансер, который все откорректирует. Компании и группы - не интересуют. Только фрилансеры. Оплата исключительно ...

    WordPress
    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить плагин

    Доброго времени суток. Нужно настроить 1 плагин WP UniParser 3.0 Кто готов выполнить сейчас настройку - пишите. Выберу по наименьшей цене. С меня отзыв. Оплата WMR

    WordPress
    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Загрузить страницу для оффлайн просмотра.

    $10

    Требуется загрузить страницу для оффлайн просмотра на компьютере. Но есть одна проблема. Ни одна программа для загрузки сайтов не может его схватить. Сайт создан на движке motocms. Как мне ответвители в поддержки ...

    HTML
    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад