Команда веб-разработки "Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы и возможности 2. Умение писать чистый, валидный и поддерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от 2-х лет 4. Способность работать в ...
- HTML-верстка24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Изготовление макета в формате PSD, а так же внесение следующих правок: http://joxi.ru/Grq16MZINvPQ1r http://joxi.ru/YmEKeVJuZ5OwaA http://joxi.ru/1A55ebdCKLXGdA http://joxi.ru/12MWK1EI4RBkJr Оплата по факту выполненных работ. Указывайте срок выполнения и цену.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Команда веб-разработки "Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы и возможности 2. Умение писать чистый, валидный и поддерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от 2-х лет 4. Способность работать в ...HTML-верстка45 заявокЗакрыт7 лет назад
Команда веб-разработки "Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы и возможности 2. Умение писать чистый, валидный и поддерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от 2-х лет 4. Способность работать в ...HTML-верстка37 заявокЗакрыт7 лет назад
Команда веб-разработки "Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы и возможности 2. Умение писать чистый, валидный и поддерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от 2-х лет 4. Способность работать в ...HTML-верстка39 заявокЗакрыт7 лет назад
Команда веб-разработки "Девять линий"(9-lines.com) ищет bitrix-разработчиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы и возможности 2. Умение писать чистый, грамотный и поддерживаемый код 3. Способность работать в команде 4. Опыт разработки проектов на CMS Bitrix от ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Команда веб-разработки "Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы и возможности 2. Умение писать чистый, валидный и поддерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от 2-х лет 4. Способность работать в ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуются HTML-верстальщики на постоянное удаленное сотрудничество. Обязанности: верстка макетов с нуля и доработка существующих сайтов (редко) Необходимые навыки: 1. Знание HTML5, CSS3, Jquery, базовые знания в JS, принципы адаптивной и кроссбраузерной верстки. 2. Ответственность, исполнительность, выдерживание сроков. 3. Опыт работы ...HTML-верстка60 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать страницу. Макет можно посмотреть здесь - https://www.dropbox.com/s/f93v5lwbkgv99v9/nine_lines.psd?dl=0 Нужна адаптивная верстка с подстройкой под смартфоны и планшеты. В комментарии указывайте: 1. Срок 2. ЦенуHTML-верстка37 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист по cms modx. Необходимо провести ряд работ на сайте, таких как: 1. Редактирование новостной ленты 2. Доработка форм обратной связи 3. Исправление багов в работе отзывов. Точный список вышлю позже. Откликнувшихся прошу указывать: 1. Занятость (полностью фрилансер или подрабатываете ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Разработка сайта интернет магазина автомобильных шин и дисков Разработка мобильной версии сайта Разработка удобной и понятной административной части сайта Интеграция сайта с Яндекс Маркет Сайт пример http://www.kolesa-darom.ru Более подробная информация при собеседовании (Есть ТЗ)Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать логотип для компании SolidGem. Сфера деятельности - outsource разработка на ruby on rails. solid - принципы объектно ориентированного программирования. gem - название библиотек на языке ruby. https://ru.wikipedia.org/wiki/SOLID_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) В комментарий пишите сроки, цену, примеры работ.Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт9 лет назад
В веб-студию требуется Bitrix-программист на постоянное сотрудничество. Условия - удаленная работа на full-time, 8 часов в день. Требования: 1. Опыт работы с CMS Bitrix от 2-х лет 2. Отличное знание PHP, MySQL, принципов ООП, умение писать красивый, грамотный, сопровождаемый ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
В веб-студию требуется HTML-верстальщик на постоянное сотрудничество. Условия - удаленная работа на full-time, 8 часов в день. Требования: 1. Способность писать чистый, валидный, кроссбраузерный код 2. Опыт работы HTML-верстальщиком от 2-х лет 3. Способность работать в команде 4. Стабильный онлайн в ...HTML-верстка88 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется SEO специалист. Опыт работы с компаниями с высокой конкуренцией. Работа на результат. Портфолио обязательно.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт9 лет назад
UPD: работа начата, я не могу указать исполнителя, т.к. он не проставил сроки и сумму. Привет! Нужно сделать презентацию из 7 слайдов. Почти на всех слайдах текстовая информация. Есть пример слайда с фирменным стилем в psd и похожая презентация ...Презентации6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требования: опыт ведения контекстных рекламных кампаний в Яндекс Директ, Google Adwords; знания систем веб-аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics); Обязанности: разработка и ведение рекламных кампаний, регулярный мониторинг и анализ эффективности рекламных кампаний, проведение аналитики контекстных рекламных кампанийКонтекстная реклама11 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем опытного верстальщика для постоянной удаленной работы на веб-студию. Требования: 1. Отличное знание CSS3, HTML5 2. Знание JavaScript/jQuery 3. Приветствуется опыт работы с CMS системами 4. Умение работать в команде Форма оплаты: Оплата почасовая, 200 руб/час. При работе 8/5 з.п. - 32.000 ...HTML-верстка31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Обязанности: 1. Доработка и поддержка текущих проектов студии 2. Программирование новых проектов согласно техническому заданию Требования: 1. Опыт работы по специальности. 2. Умение модифицировать и разрабатывать компоненты CMS 1C-Битрикс. 3. Опыт разработки интернет-магазинов на CMS 1С-Битрикс. 4. Опыт переноса данных ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо перенести сайт на движок Битрикс, сейчас сайт на Joomla Ссылка на сайт: licli.ru (По сути задача сводится к разработке нового сайта)Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад