UPD: работа начата, я не могу указать исполнителя, т.к. он не проставил сроки и сумму. Привет! Нужно сделать презентацию из 7 слайдов. Почти на всех слайдах текстовая информация. Есть пример слайда с фирменным стилем в psd и похожая презентация ...