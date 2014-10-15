baks36

Игорь baks36

 
35 летРоссия/Ульяновск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
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  • HTML-верстальщик на постоянное сотрудничество

    Команда веб-разработки "Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы и возможности 2. Умение писать чистый, валидный и поддерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от 2-х лет 4. Способность работать в ...

    HTMLCSSBootstrapjQuerySASSGulp
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн макета

    Изготовление макета в формате PSD, а так же внесение следующих правок: http://joxi.ru/Grq16MZINvPQ1r http://joxi.ru/YmEKeVJuZ5OwaA http://joxi.ru/1A55ebdCKLXGdA http://joxi.ru/12MWK1EI4RBkJr  Оплата по факту выполненных работ. Указывайте срок выполнения и цену.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • HTML-верстальщик на постоянное сотрудничество

    Команда веб-разработки "Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы и возможности 2. Умение писать чистый, валидный и поддерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от 2-х лет 4. Способность работать в ...

    HTMLCSSBootstrapjQuerySASSGulp
    HTML-верстка45 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • HTML-верстальщик на постоянное сотрудничество

    Команда веб-разработки "Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы и возможности 2. Умение писать чистый, валидный и поддерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от 2-х лет 4. Способность работать в ...

    HTMLCSSBootstrapjQuerySASSGulp
    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • HTML-верстальщик на постоянное сотрудничество

    Команда веб-разработки "Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы и возможности 2. Умение писать чистый, валидный и поддерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от 2-х лет 4. Способность работать в ...

    HTMLCSSBootstrapjQuerySASSGulp
    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Bitrix-разработчик на постоянное сотрудничество

    Команда веб-разработки "Девять линий"(9-lines.com) ищет bitrix-разработчиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы и возможности 2. Умение писать чистый, грамотный и поддерживаемый код 3. Способность работать в команде 4. Опыт разработки проектов на CMS Bitrix от ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • HTML-верстальщик на постоянное сотрудничество

    Команда веб-разработки "Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы и возможности 2. Умение писать чистый, валидный и поддерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от 2-х лет 4. Способность работать в ...

    HTMLCSSBootstrapjQuerySASSGulp
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • HTML-верстальщик на постоянное сотрудничество

    Требуются HTML-верстальщики на постоянное удаленное сотрудничество. Обязанности: верстка макетов с нуля и доработка существующих сайтов (редко) Необходимые навыки: 1. Знание HTML5, CSS3, Jquery, базовые знания в JS, принципы адаптивной и кроссбраузерной верстки. 2. Ответственность, исполнительность, выдерживание сроков. 3. Опыт работы ...

    JavascriptHTMLjQueryВерстка макета
    HTML-верстка60 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо сверстать 1 страницу

    Нужно сверстать страницу. Макет можно посмотреть здесь - https://www.dropbox.com/s/f93v5lwbkgv99v9/nine_lines.psd?dl=0 Нужна адаптивная верстка с подстройкой под смартфоны и планшеты. В комментарии указывайте: 1. Срок 2. Цену

    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разовые работы по сайту на CMS MODx

    Требуется специалист по cms modx. Необходимо провести ряд работ на сайте, таких как: 1. Редактирование новостной ленты 2. Доработка форм обратной связи 3. Исправление багов в работе отзывов. Точный список вышлю позже. Откликнувшихся прошу указывать: 1. Занятость (полностью фрилансер или подрабатываете ...

    MODXФорма обратной связи
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт с каталогом, личным кабинетом на yii2

    Разработка сайта интернет магазина автомобильных шин и дисков Разработка мобильной версии сайта Разработка удобной и понятной административной части сайта Интеграция сайта с Яндекс Маркет Сайт пример http://www.kolesa-darom.ru Более подробная информация при собеседовании (Есть ТЗ)

    Yii
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать логотип для IT-компании

    Необходимо разработать логотип для компании SolidGem. Сфера деятельности - outsource разработка на ruby on rails. solid - принципы объектно ориентированного программирования. gem - название библиотек на языке ruby. https://ru.wikipedia.org/wiki/SOLID_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) В комментарий пишите сроки, цену, примеры работ.

    RubyЛоготип для компании
    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Bitrix-программист на постоянное сотрудничество

    В веб-студию требуется Bitrix-программист на постоянное сотрудничество. Условия - удаленная работа на full-time, 8 часов в день. Требования: 1. Опыт работы с CMS Bitrix от 2-х лет 2. Отличное знание PHP, MySQL, принципов ООП, умение писать красивый, грамотный, сопровождаемый ...

    PHPMySQLБитрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • HTML-верстальщик на постоянное сотрудничество

    В веб-студию требуется HTML-верстальщик на постоянное сотрудничество. Условия - удаленная работа на full-time, 8 часов в день. Требования: 1. Способность писать чистый, валидный, кроссбраузерный код 2. Опыт работы HTML-верстальщиком от 2-х лет 3. Способность работать в команде 4. Стабильный онлайн в ...

    HTMLВерстка макета
    HTML-верстка88 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Презентация услуг it компании

    UPD: работа начата, я не могу указать исполнителя, т.к. он не проставил сроки и сумму. Привет! Нужно сделать презентацию из 7 слайдов. Почти на всех слайдах текстовая информация. Есть пример слайда с фирменным стилем в psd и похожая презентация ...

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Специалист по контекстной рекламе на постоянное сотрудничество

    Требования: опыт ведения контекстных рекламных кампаний в Яндекс Директ, Google Adwords; знания систем веб-аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics); Обязанности: разработка и ведение рекламных кампаний, регулярный мониторинг и анализ эффективности рекламных кампаний, проведение аналитики контекстных рекламных кампаний

    Google Ads
    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • HTML-верстальщик на постоянное сотрудничество

    Ищем опытного верстальщика для постоянной удаленной работы на веб-студию. Требования: 1. Отличное знание CSS3, HTML5 2. Знание JavaScript/jQuery 3. Приветствуется опыт работы с CMS системами 4. Умение работать в команде Форма оплаты: Оплата почасовая, 200 руб/час. При работе 8/5 з.п. - 32.000 ...

    JavascriptHTMLjQuery
    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Bitrix-программист на постоянное сотрудничество

    Обязанности: 1. Доработка и поддержка текущих проектов студии 2. Программирование новых проектов согласно техническому заданию Требования: 1. Опыт работы по специальности. 2. Умение модифицировать и разрабатывать компоненты CMS 1C-Битрикс. 3. Опыт разработки интернет-магазинов на CMS 1С-Битрикс. 4. Опыт переноса данных ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjaxБитрикс1С-Битрикс
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Дизайн макета
Отличный заказчик, четкие требования и своевременная оплата. Рекомендую.
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