Тестировщик удаленно

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт7 заявок290 просмотров

Требуется удаленный фуллтайм тестировщик (даже скорее QA)

для тестирования веб-сайтов различной тематики:

- тестирование статической верстки

- функциональное тестирование

среди сайтов в основном промо, бывают интернет магазины.

обязателен опыт работы в данной области.

Работа фуллтайм с 10 до 19 по МСК (с обедом)

зп 25–30 т.р. (по результатам)

11 лет назад
upmc
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Liny_li
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$850
30 дней

Заявки фрилансеров

Liny_li
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Проблема с видимостью сайта

    Здравствуйте. Возникла вот такая проблема Яндекс вебмастер выдает ошибки на сайте, а Гугл вебмастер пишет, что Googlebot не может получить доступ к вашему сайту. Подскажите как можно решить данную проблему. ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Удалить вренонос. код с Jino хостинга.

    Есть аккаунт, на него идет повышенная нагрузка, из-за рассылки спама, или иных действий, сайты все не доступны, служба поддержки предоставила файлы, которые заражены, их надо проверить и если они заражены очистить и устранить причины. ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SMM-специалист на долгосрочное сотрудничество

    Необходим SMM-специалист для долгосрочного сотрудничества с веб-студией. Обязанности: 1. Контент-менеджмент и администрирование сообществ клиентов в социальных сетях 2. Поддержка позитивной коммуникации с подписчиками групп 3. Организация и ...

    Тестирование сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо создать ТЗ и юзабилити

    Приветствую. не знаю даже к какому специалистам обратится. У нас в регионе есть портал, где платно размещают объявлении о разных темах (в основном для организации праздников: фото/видео/ведущие и т.д.) + там еще размещают платные ...

    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проверка доступности регистрации на сайте.

    $50

    Необходим чекер для проверки возможности регистрации на сайте. Есть сайт на котором при регистрации – выдает ошибку о невозможности зарегистрироваться. Несколько раз в день в случайное время на сайте ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тестирование сайта

    Есть сайт, который находится в разработке- http://test2.phpist.com.ua/main/index Небольшая часть функционала выполнена, его надо проверить на логику, функциональность, ошибки ввода. Если какие-то разделы не работаю, это не ошибка они просто еще не ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Найти и удалить вредоносный код

    Яндекс ругается на наличие вредоносного кода на сайте. Его сообщение: "В настоящее время при заходе на сайт через браузер Opera Mobile происходит перенаправление на вредоносную цель pda.qwertysoft.biz . Обращаю Ваше внимание, ...

    Тестирование сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тестирование сайта

    Нужно сделать небольшой тест сайта. И о результатах сделать письменный отчет. Задание в приложении. Ознакомьтесь и если готовы добавляйтесь к проекту с указанием стоимости и срока исполнения. Оплата только рубли на ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Улучшение юзабилити

    Требуется улучшение юзабилити сайта http://www.people-media.ru/ (на сайте стоит Яндекс Метрика, достаточно много отказов по некоторым страницам, надо улучшить эти показатели) Прошу указывать стоимость/сроки по выполнению данной работы.

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад