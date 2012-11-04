upmc

Евгений upmc

 
38 летРоссия/Тверь
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Верстальщик фуллтайм удаленно

    Требуется удаленный HTML верстальщик, опыт работы от 2-х лет, кроссбраузерная (ie8+), валидная верстка слоями (в том числе резиновая верстка). Преимуществом будет опыт мобильной / адаптивной верстки. Верстка как с нуля, так и поддержка существующих проектов. Возможно оформление по ...

    HTML
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Срочная верстка макета

    $100

    Необходимо качественно сверстать макет во вложении. макет нужен не весь: шапка + футер + несколько блоков формы (до кнопки "получить кредит") требования: 1) html5 2) поддержка ie7+ 3) нестандартные контролы формы Результат нужен завтра, желательно до 16 (или немного позже, но завтра) стоимость ...

    HTMLВерстка макета
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тестировщик удаленно

    $1000

    Требуется удаленный фуллтайм тестировщик (даже скорее QA) для тестирования веб-сайтов различной тематики: - тестирование статической верстки - функциональное тестирование среди сайтов в основном промо, бывают интернет магазины. обязателен опыт работы в данной области. Работа фуллтайм с 10 до 19 по МСК ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Удаленный тестировщик

    $1000

    Требуется удаленный фуллтайм тестировщик (даже скорее QA) для тестирования веб-сайтов различной тематики: - тестирование верстки (на кроссбраузерность) - функциональное тестирование среди сайтов в основном промо, бывают интернет магазины. обязателен опыт работы в данной области. Работа фуллтайм с 10 до 19 по ...

    Тестирование сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Удаленный Тестировщик / контент-менеджер

    $500

    Компании - разработчику веб-сайтов требуется удаленный тестировщик / контент менеджер основной упор на тестирование требуется: - нахождение в скайпе в рабочее время (с 10 до 19 с обедом) - способность тестирования сайтов во всех популярных браузерах, тестирование верстки - внимательность, ...

    Тестирование сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Php программист (удаленно)

    $2500

    Компании аутсорсеру требуется удаленный php программист требования к претенденту: знания и опыт работы php 5, mysql, javascript (jQuery) желательно знание mvс и опыт разработки приложений на yii (или аналогичном) фреймворке время работы с 10 до 19 по МСК (с ...

    PHPJavascriptMySQLjQueryYii
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • HTML-Верстальщик

    $1000

    Требуется удаленный HTML верстальщик, опыт работы от 2-х лет, кроссбраузерная (ie8+), валидная верстка слоями. Преимуществом будет опыт мобильной / адаптивной верстки. Верстка как с нуля, так и поддержка существующих проектов. Возможно оформление по ТК РФ. Оплата труда по результатам ...

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстальщик.

    $1000

    Требуется удаленный HTML верстальщик, опыт работы от 2-х лет, кроссбраузерная, валидная верстка слоями. Верстка как с нуля, так и поддержка существующих проектов. Возможно оформление по ТК РФ. Оплата труда по результатам испытательного срока 20000-250000. Полный рабочий день с ...

    HTML
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Удаленный php программист

    $1000

    Компании аутсорсеру требуется удаленный php программист требования к претенденту: знания и опыт работы php 5.2+, mysql, javascript (jQuery) желательно знание mvс и опыт разработки приложений на yii фреймворке время работы с 10 до 19 по МСК (с обедом) зарплата 30-40 ...

    PHPJavascriptMySQLjQueryYii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Задача для html-верстальщика (верстка на десктопе)

    $1000

    есть некое десктопное приложение выполненное на .net при этом само тело приложения сделано на html + css сейчас над приложением активно работает 2 верстальщика но нам требуются дополнительные руки. причем код разрабатывается в svn репозитории, задачи ставятся через jira верстка на ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется удаленный html-верстальщик

    $1000

    Требуется html верстальщик. Оплата работы почасовая. Проекты интересные и очень интересные. Необходимые навыки: - Валидная, кроссбраузерная верстка - Умение верстать как блочно так и таблично - Опыт резиновой верстки - Знание JS и фреймворков (jQuery) приветствуется - Ответственность! Четкое ...

    JavascriptHTMLjQuery
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение контентом

    Требуется наполнить контентом сайт а также внести правки в имеющийся контент на основе вордовских документов Достаточно простая cms - самопис. Пишите свой опыт, часы работы и часовой рейт! человек требуется уже сегодня.

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удаленный php программист

    $1000

    Требуется сносный php программист на полный рабочий день для работы над ОЧЕНЬ интересными проектами, стартапами. Требования: - Знание php5 ООП, javascript (желательно знание jQuery) - Опыт работы с MVC приложениями (например: symfony, yii, codeigniter и т.п.) - Написание SQL запросов средней ...

    PHPJavascriptMySQLjQueryUnixYiiSymfonyGitCodeIgniterSQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Системный аналитик на проект

    На проект требуется человек, способный произвести следующие работы по аналитике: • Первоначальный анализ и аудит информационных систем организации. • Анализ рабочих процессов организации, проведение интервью со специалистами заказчика • Формирование требований ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удаленный технический писатель для проекта

    На проект требуется технический писатель, способный, взаимодействуя с техническими разработчиками системы, и на основе имеющихся данных, написать несколько документов, некоторые из них: - Устав проекта - техническое Задание - руководство пользователя - руководство пользователя Личного кабинета - руководство системного администратора - ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удаленный php программист (фуллтайм)

    $1000

    Требуется сносный php программист на полный рабочий день для работы над ОЧЕНЬ интересными проектами, стартапами. Требования: - Знание php5 ООП, javascript (желательно знание jQuery) - Опыт работы с MVC приложениями (например: symfony, yii, codeigniter и т.п.) - Написание SQL запросов средней ...

    PHPJavascriptMySQLjQueryUnixYiiSymfonyGitCodeIgniterSQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • HTML-верстальщик удаленно на фуллтайм

    $1000

    Требуется html верстальщик для удаленной работы фултайм. Проекты интересные и очень интересные. Необходимые навыки: - Валидная, кроссбраузерная верстка - Умение верстать как блочно так и таблично - Знание JS и фреймворков (jQuery) на среднем уровне ...

    JavascriptHTMLjQuery
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад