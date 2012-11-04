Требуется удаленный HTML верстальщик, опыт работы от 2-х лет, кроссбраузерная (ie8+), валидная верстка слоями (в том числе резиновая верстка). Преимуществом будет опыт мобильной / адаптивной верстки. Верстка как с нуля, так и поддержка существующих проектов. Возможно оформление по ...
- HTML-верстка24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо качественно сверстать макет во вложении. макет нужен не весь: шапка + футер + несколько блоков формы (до кнопки "получить кредит") требования: 1) html5 2) поддержка ie7+ 3) нестандартные контролы формы Результат нужен завтра, желательно до 16 (или немного позже, но завтра) стоимость ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется удаленный фуллтайм тестировщик (даже скорее QA) для тестирования веб-сайтов различной тематики: - тестирование статической верстки - функциональное тестирование среди сайтов в основном промо, бывают интернет магазины. обязателен опыт работы в данной области. Работа фуллтайм с 10 до 19 по МСК ...Тестирование сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется удаленный фуллтайм тестировщик (даже скорее QA) для тестирования веб-сайтов различной тематики: - тестирование верстки (на кроссбраузерность) - функциональное тестирование среди сайтов в основном промо, бывают интернет магазины. обязателен опыт работы в данной области. Работа фуллтайм с 10 до 19 по ...Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Компании - разработчику веб-сайтов требуется удаленный тестировщик / контент менеджер основной упор на тестирование требуется: - нахождение в скайпе в рабочее время (с 10 до 19 с обедом) - способность тестирования сайтов во всех популярных браузерах, тестирование верстки - внимательность, ...Тестирование сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Компании аутсорсеру требуется удаленный php программист требования к претенденту: знания и опыт работы php 5, mysql, javascript (jQuery) желательно знание mvс и опыт разработки приложений на yii (или аналогичном) фреймворке время работы с 10 до 19 по МСК (с ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется удаленный HTML верстальщик, опыт работы от 2-х лет, кроссбраузерная (ie8+), валидная верстка слоями. Преимуществом будет опыт мобильной / адаптивной верстки. Верстка как с нуля, так и поддержка существующих проектов. Возможно оформление по ТК РФ. Оплата труда по результатам ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется удаленный HTML верстальщик, опыт работы от 2-х лет, кроссбраузерная, валидная верстка слоями. Верстка как с нуля, так и поддержка существующих проектов. Возможно оформление по ТК РФ. Оплата труда по результатам испытательного срока 20000-250000. Полный рабочий день с ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Компании аутсорсеру требуется удаленный php программист требования к претенденту: знания и опыт работы php 5.2+, mysql, javascript (jQuery) желательно знание mvс и опыт разработки приложений на yii фреймворке время работы с 10 до 19 по МСК (с обедом) зарплата 30-40 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
есть некое десктопное приложение выполненное на .net при этом само тело приложения сделано на html + css сейчас над приложением активно работает 2 верстальщика но нам требуются дополнительные руки. причем код разрабатывается в svn репозитории, задачи ставятся через jira верстка на ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется html верстальщик. Оплата работы почасовая. Проекты интересные и очень интересные. Необходимые навыки: - Валидная, кроссбраузерная верстка - Умение верстать как блочно так и таблично - Опыт резиновой верстки - Знание JS и фреймворков (jQuery) приветствуется - Ответственность! Четкое ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется наполнить контентом сайт а также внести правки в имеющийся контент на основе вордовских документов Достаточно простая cms - самопис. Пишите свой опыт, часы работы и часовой рейт! человек требуется уже сегодня.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется сносный php программист на полный рабочий день для работы над ОЧЕНЬ интересными проектами, стартапами. Требования: - Знание php5 ООП, javascript (желательно знание jQuery) - Опыт работы с MVC приложениями (например: symfony, yii, codeigniter и т.п.) - Написание SQL запросов средней ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
На проект требуется человек, способный произвести следующие работы по аналитике: • Первоначальный анализ и аудит информационных систем организации. • Анализ рабочих процессов организации, проведение интервью со специалистами заказчика • Формирование требований ...Прочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
На проект требуется технический писатель, способный, взаимодействуя с техническими разработчиками системы, и на основе имеющихся данных, написать несколько документов, некоторые из них: - Устав проекта - техническое Задание - руководство пользователя - руководство пользователя Личного кабинета - руководство системного администратора - ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется сносный php программист на полный рабочий день для работы над ОЧЕНЬ интересными проектами, стартапами. Требования: - Знание php5 ООП, javascript (желательно знание jQuery) - Опыт работы с MVC приложениями (например: symfony, yii, codeigniter и т.п.) - Написание SQL запросов средней ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется html верстальщик для удаленной работы фултайм. Проекты интересные и очень интересные. Необходимые навыки: - Валидная, кроссбраузерная верстка - Умение верстать как блочно так и таблично - Знание JS и фреймворков (jQuery) на среднем уровне ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад