есть некое десктопное приложение выполненное на .net при этом само тело приложения сделано на html + css сейчас над приложением активно работает 2 верстальщика но нам требуются дополнительные руки. причем код разрабатывается в svn репозитории, задачи ставятся через jira верстка на ...