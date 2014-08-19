Нужен комплексный аудит сайта http://gkpb.su/.

Сайт в процессе доделки. Но хочется, чтобы получился хороший. Косяков много.

Я хочу чтобы профессионал "под лупой" рассмотрел данный сайт и выдал мне список и конкретных косяков (ошибки в вёрстке, не работающие ссылки меню, не читаемый текст и т.п.), и мер для принципиального улучшения сайта.

зы В идеале - чтобы исполнитель мог взять на себя организацию работ по исправлению выявленных ошибок (но это не обязательно).