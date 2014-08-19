Нужен комплексный аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен7 заявок215 просмотров

Нужен комплексный аудит сайта http://gkpb.su/.

Сайт в процессе доделки. Но хочется, чтобы получился хороший. Косяков много.

Я хочу чтобы профессионал "под лупой" рассмотрел данный сайт и выдал мне список и конкретных косяков (ошибки в вёрстке, не работающие ссылки меню, не читаемый текст и т.п.), и мер для принципиального улучшения сайта.

зы В идеале - чтобы исполнитель мог взять на себя организацию работ по исправлению выявленных ошибок (но это не обязательно).

11 лет назад
Bondar495
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

2klient
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$15
3 дня
Аудит хороший, особенно за данную стоимость.
Хороший заказчик, рекомендую! Грамотная постановка цели и своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

2klient
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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