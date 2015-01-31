Правки и доработки конфигурации 1С

$133
1С-программированиеЗавершен4 заявки286 просмотров
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В конфигурацию УТ 10.3.18.3 на платфрме 1C 8.2 (8.2.19.68) требуются правки багов и доработки.

Конфигурация измененная.

Список работ в файле https://yadi.sk/d/qME6w7v9dqeQq Конфа https://cloud.mail.ru/public/b80b11c30898/06-01-15.cf

8000 руб

По срокам неделя, оплата по факту.

9 лет назад
noxplode2
Виталий 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sapience
Руслан 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$100
4 дня
Отличная работа, спасибо.
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