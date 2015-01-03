Обработка для 1C (Экспорт номенклатуры)

У одной маленькой торговой фирмочки есть одна локальная сеть, в ней 6 - 7 компьютеров (каждый со своим выходом в интернет), на одном компе (на выносном диске), стоит 1с-торговля (серая, дописанная под тему, два учета ...
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Необходимо написать внешнюю обработку для 1с 8.3 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.365) Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.8)
Задача обработки - загрузка номенклатуры из эксель.
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