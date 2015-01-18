Перенести 1С-торговля в облачный сервис

У одной маленькой торговой фирмочки есть одна локальная сеть, в ней 6 - 7 компьютеров (каждый со своим выходом в интернет), на одном компе (на выносном диске), стоит 1с-торговля (серая, дописанная под тему, два учета ведется, серый-белый), у остальных работников стоит оболочка и через нее все заходят и делают документы.

Задача: перенести программу в облачный сервис (то есть чтобы стояло физически где-то не в офисе), сделать два уровня доступа (админы с правами и пользователи без особых прав).

Параллельная задача, подумать как сорганизовать эти рабочие места так, чтобы не было вопросов по лицензионности (уйти от Винды - переустановить системы, допустим на ЛИНУКС, установить ОПЕН ОФФИС или платный Микрософт ОФфис и установить АкробатРидер и что-то подобное + Пчелка (квик сайлес по-моему называется)).

Просьба указать конкретное видение:

1) в какой срок решится первая часть вопроса и вторая

2) оценочно стоимость за то и то

3) как это будет решаться