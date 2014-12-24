Программа в Java

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Design and create any Java program. Do the following:
1. Create a program description (at least 200 words), containing program aim and its functionalities. Save the program description in a TXT file.
2. Design and draw a class diagram in accordance with the program description. Use the UMLet application (http://umlet.com) (free of charge, does not require installation). Save the class diagram in PNG format.
3. Create the program structure (Java classes, methods headers, fields) in accordance with its description and class diagram. Place each class definition in a separate file. Add the ZadanieDodatkowe class with the main() method.
4. Create a program in accordance with its description.
5. Generate javadoc documentation (HTML files).
The program should fulfil the following conditions:
1. Program description at least 200 words
2. The total number of classes >= 8
3. Number of interfaces >= 2
4. At least four subclasses
5. At least three relationships between classes (composition)
6. At least three methods in each class
7. At least two fields in each class
8. At least 2 constants in the program
9. Necessary get and set methods
10. At least three overloaded methods in the program
11. At least three private methods in the program
12. At least one abstract method in the program
13. At least one public constructor in each class
14. ToString () method in each class
Запроектируй и образуй произвольную программу в языке Java. Выполни следующую деятельность:
1. Подготовь описание программы (мин. 200 слов), заключающее информацию, который есть цель программы также которое будет он реализовывал деятельность. Запиши описание программы в пачке TXT.
2. Запроектируй и нарисуй диаграмму классов, совместимую с описанием программы. Употреби программу UMLet(http://umlet.com) (бесплатная аппликация, не требует инсталляции). Запиши диаграмму классов в формате PNG.
3. Образуй структуру программы (классы, заглавия методов, поля) в языке Java согласно с составленным описанием также диаграммой классов. Помести каждое определение класса об особенной пачке. Прибавь класс ZadanieDodatkowe, а в ней метод main ()
4. Образуй программу, действие которой будет совместимо с описанием.
5. Генерируй документацию к программе (пачки HTML).
Программа должна выполнять следующие условия:
1. Описание программы мин. 200 слов
2. Общее число классов >= 8
3. Число интерфейсов >= 2
4.Не меньше 4 производных класса
5. Не меньше 3 зависимости между классами (композиция)
6. Не меньше 3 метода в каждом классе
7. Не меньше 2 поля в каждом классе
8. Не меньше 2 константы в программе
9. Необходимые методы доступные и модифицирующее
10. Не меньше 3 метода, перезагруженных в программе
11. Не меньше 3 частных метода в программе
12. Не меньше один абстрактный метод в программе
13. Не меньше один явный конструктор в каждом классе
14. Метод toString () в каждом классе
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