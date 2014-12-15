Доработка 1с или продажа готового решения

Терубемые сценарии для отработки

- К примеру забиваем нового клиента, розничный или юрик. И в договор автоматом встает директор, на основании чего, сумма, и набор товара что покупает клиент То есть заполняем заказ покупателя товаром, выбираем договор поставки (гдето прям в заказе), по необходимости печатаем, или в пдф отправляем счет, с зарание залитыми печатями и подписями. Со спецификацией, как приложением, на основании заказа ( автоматом чтоб заполнялась), тоже с печать.

Ну и так же по остальным двум договорам. Так же автоматом - номер договора и дата

- нужно видеть личные продажи сотрудников за месяц, и подсчет ЗП согласно установленным процентам.

- Пока работают 2 сотрудника, хочу перевести на личные и общие продажи.

К примеру один выставил счет, ему оплатили, он отгрузил - получил 5% с продажи, в случае с контрагентом "Розничный покупатель".

К примеру выставил счет, ушел на выходной , в смену второго продавца оплатили, второй отгрузил - первый получил 3%, второй 2%

- четкое разграничение прав доступа, продавцы не видят закупочных цен и проч.