Требуется консультация по УПП 1.3

$50
1С-программированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Необходимо уделить пару часов на консультации по конфигурации Управление производственным предприятием. Пишите в скайп

9 лет назад
freenerv
Дмитрий 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад