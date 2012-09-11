Обмен между ут 11.09.12 и бухгалтерией 3.0.36

1С-программированиеЗакрыт4 заявки167 просмотров
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НЕобходимо написать правила обмена в одну сторону, ут 11.0.9.12 -бух 3.0.36 (правила есть, но не загружаются данные в бухгалтерию вылетает на ошибке Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта

ИмяПКО = Номенклатура

ТипОбъекта = Номенклатура

Объект = набор Рексона спрей Кобальт150мл+ш Clear Лед. свеж200мл

Обработчик = ПослеЗагрузкиОбъекта

ОписаниеОшибки = Получение элемента по индексу для значения не определено

ПозицияМодуля = (12)

КСообщенияОбОшибках = 21

9 лет назад
umka55
Дарья 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад