Доработки для шопцмс

Есть CMS NetCat. В ней встроенный интернет-магазин. Данные о товарах переносятся из 1С. Файл yandexml.php формирует XML файл для Яндекс.Маркет. Необходимо доработать формирование файла в соответствии с рекомендациями от работников Яндекс.Маркет. В настоящее время вместо названия изделия выводится ...