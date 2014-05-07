Создание интернет магазина цифровой музыки

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок247 просмотров
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Создание интернет магазина цифровой музыки

На основе шаблона 27700

Ссылка на шаблон http://www.templatemonster.com/ru/flash-cms-templates-type/27700.html

Функционал:

Может послужить пример сайт beatport.com

Возможно прослушивания музыкальных продуктов.

Покупка музыкальных продуктов через различные платежные системы.

Главную шаблона оставить как есть, осуществить переход с главной в сам магазин

Слайд баннер

Регистрация посетителей

Регистрация Dj с возможностью создания личных кабинетов для возможности размещения информации о себе и о выпущенных релизах.

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Нужен профессионал так как проект сложный.

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10 лет назад
NikolayA
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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