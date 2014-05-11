Мелочь: опубликовать одностраничник+ домен

Одностраничник в программе веб билдер. загрузить на мой хостинг , привязать к домену (домен куплен уже, хостинг есть, файзилла если нужно тоже есть).

+ возможно нужно будет поправить гугл карту (на сайте установлена, но возможно коряво).

все это дистанционно с моего