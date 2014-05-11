Мелочь: опубликовать одностраничник+ домен

Требуется разработать интернет магазин по шаблону и написать парсер товаров. Шаблон есть. Исполнитель будет определяться по самой низкой стоимости за разработку ИМ. Все подробности через скайп (по запросу). Так же указывайте ориентировочные сроки и цену, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Одностраничник в программе веб билдер. загрузить на мой хостинг , привязать к домену (домен куплен уже, хостинг есть, файзилла если нужно тоже есть).
+ возможно нужно будет поправить гугл карту (на сайте установлена, но возможно коряво).
все это дистанционно с моего
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