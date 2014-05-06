Требуется создание интернет-магазина (парсинг)

Требуется спарсить существующий интернет-магазин и сделать почти точную копию, только попроще.

донор - cmtshop.ru

привязки к 1с не надо. наличие на складе и остатки тоже не надо.

только информацию о товаре, артикули, описания и тд.

просто большая база товаров с такими же описаниями и картинками.

просьба тех кто откликнется - указывать сроки, цмс и стоимость.