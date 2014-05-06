Исправить ошибку на VamShop

Нужен человек для доработок интернет-магазина на Joomla+Joomshoping. В основном доработки мелкие но заказчику они нужны периодически. У меня нет возможности заниматься сейчас доработками этого проекта, поэтому готов "отдать" проект этого заказчика в ваши ответственные ...