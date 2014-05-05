Opencart админка доработка редактирования заказов

Требуется доработка модуля админки для opencart 1.5.6.1

Редактирование заказа - при добавлении/удалении товара из существующего заказа через админку примененный купон для этого заказа слетает и заказ остается без купона, необходимо сделать, чтобы купон правильно применялся при изменении товаров в заказе.

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