Исполнитель для пер. доработок Joomla+Joomshoping

Развернут сайт на Joomla! 1.5.x + Virtuemart 1.1.7. цель - получить нормальные CEO-урлы. вариант - обновление движка, джумлы и вм, но придется отслеживать, чтобы не слетел шаблон. надо, чтобы после апгрейда не слетел шаблон и ...
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Нужен человек для доработок интернет-магазина на Joomla+Joomshoping. В основном доработки мелкие но заказчику они нужны периодически. У меня нет возможности заниматься сейчас доработками этого проекта, поэтому готов "отдать" проект этого заказчика в ваши ответственные руки для последующих доработок.
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