CEO-урлы Сайта на Joomla! 1.5.x +Virtuemart 1.1.7

на установленный скрипт магазина webasyst сверстать и натянуть готовый дизайн + доработка чуть староннего кода подробно в переписке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Развернут сайт на Joomla! 1.5.x + Virtuemart 1.1.7.
цель - получить нормальные CEO-урлы.
вариант - обновление движка, джумлы и вм, но придется отслеживать, чтобы не слетел шаблон.
надо, чтобы после апгрейда не слетел шаблон и данные в БД по товару со статьями.
Ничего сверхсложного- просто нужен опыт работы в этой связке.
1. СЕО-урлы
1.1. урлы категорий товара в Virtuemart .
на старом сайте есть категории в виде: http://сайт/izbrannaya_klassika_basilur/
надо на Сайта на Joomla! 1.5.x +Virtuemart 1.1.7добавить сео-поле для категорий.
чтобы была возможность ИМЕННО такой урл вводить.
1.1.1. для НОВЫХ категорий желательно автозаполнение этого поля
1.2. аналогично для полей товаров: вместо http://сайт/online-store.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=490&category_id=192
нужнен любой вменяемый вариант- как формируемый автоматом из названия на латинице, или вводимый вручную в аминке
1.3. статьи- нужны ссылки вида: http://сайт/basilur_english_afternoon/
сейчас система формирует типа: http://сайт/news/50-basilur-english-afternoon.html
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