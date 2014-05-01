CEO-урлы Сайта на Joomla! 1.5.x +Virtuemart 1.1.7

Развернут сайт на Joomla! 1.5.x + Virtuemart 1.1.7.

цель - получить нормальные CEO-урлы.

вариант - обновление движка, джумлы и вм, но придется отслеживать, чтобы не слетел шаблон.

надо, чтобы после апгрейда не слетел шаблон и данные в БД по товару со статьями.

Ничего сверхсложного- просто нужен опыт работы в этой связке.

1. СЕО-урлы

1.1. урлы категорий товара в Virtuemart .

на старом сайте есть категории в виде: http://сайт/izbrannaya_klassika_basilur/

надо на Сайта на Joomla! 1.5.x +Virtuemart 1.1.7добавить сео-поле для категорий.

чтобы была возможность ИМЕННО такой урл вводить.

1.1.1. для НОВЫХ категорий желательно автозаполнение этого поля

1.2. аналогично для полей товаров: вместо http://сайт/online-store.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=490&category_id=192

нужнен любой вменяемый вариант- как формируемый автоматом из названия на латинице, или вводимый вручную в аминке

1.3. статьи- нужны ссылки вида: http://сайт/basilur_english_afternoon/

сейчас система формирует типа: http://сайт/news/50-basilur-english-afternoon.html