L_V_U

Виталий Левковский L_V_U

 
37 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Skype: ya-levhik

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Программист Bitrix
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Joomla 2.5 сделать "В избранное"
Все замечательно. Рекомендую!
Приятно сотрудничать с Антоном. Рекомендую!
Ответный отзыв
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Joomla 2.5 подправить компонент AdsManager
Работы над данным проектом до сих пор продолжаются, т.к. постоянно открываются новые горизонты и появляются новые идеи. За всё время взаимодействия, Виталий зарекомендовал себя очень положительно.
Приятно работать с Антоном. Сотрудничество прошло хорошо. Поэтому, продолжаем работу над проектом
Ответный отзыв
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Поправить фильтр интернт магазина
Все ок. Благодарю!
Хороший заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
urka2000
Юрий 
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
3 балла
10 лет назад
CEO-урлы Сайта на Joomla! 1.5.x +Virtuemart 1.1.7
Работы не была доделана, несмотря на 50% предоплату. На связь не выходит