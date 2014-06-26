Виталий Левковский L_V_UL_V_U
37 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Skype: ya-levhik
e-mail: [email protected]
Портфолио
- Санаторий им. Горького123 просмотра
- Detektei106 просмотров
- Dr. Jewgeni Ravik Zahnarzt124 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
9 лет назад
Все замечательно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать с Антоном. Рекомендую!
$25
10 баллов
9 лет назад
Работы над данным проектом до сих пор продолжаются, т.к. постоянно открываются новые горизонты и появляются новые идеи. За всё время взаимодействия, Виталий зарекомендовал себя очень положительно.
Ответный отзыв
Приятно работать с Антоном. Сотрудничество прошло хорошо. Поэтому, продолжаем работу над проектом
$5
10 баллов
9 лет назад
Все ок. Благодарю!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую
$20
3 балла
10 лет назад
Работы не была доделана, несмотря на 50% предоплату. На связь не выходит