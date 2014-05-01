Заказ/Продажа онлайн - наружная реклама.

Приглашаю к сотрудничеству толковых программистов умеющих работать, качественно и в срок. Обычнно на то чтобы сверстать магазин есть 7 дней. Работаем по следующей схеме: Верстка с натяжкой: 1 страница- 25$ Обычно верстаем главная, каталог, карточка товара, корзина и так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
Нужен сайт.
Пример того что нужно - http://www.flyerheaven.de/
По структуре и функционалу сайт будет таким же, только предлагаемых продуктов будет меньше, чем на сайте примере.
На сайте также должна быть реализована корзина с подсчетом стоимости товара и предложением оплаты по безналу или через Visa/MasterCard.
Рассмотрю также предложения реализации проекта на бесплатных движках, например: Wordpress, Joomla и т.д.
Жду ваших предложений в проекте, в ЛС просьба не писать, я сам свяжусь с исполнителем, чье предложение окажется более интересным для меня.
С уважением, Иван Я.
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