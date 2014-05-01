Заказ/Продажа онлайн - наружная реклама.

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Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Доброго времени.

Нужен сайт.

Пример того что нужно - http://www.flyerheaven.de/

По структуре и функционалу сайт будет таким же, только предлагаемых продуктов будет меньше, чем на сайте примере.

На сайте также должна быть реализована корзина с подсчетом стоимости товара и предложением оплаты по безналу или через Visa/MasterCard.

Рассмотрю также предложения реализации проекта на бесплатных движках, например: Wordpress, Joomla и т.д.

Жду ваших предложений в проекте, в ЛС просьба не писать, я сам свяжусь с исполнителем, чье предложение окажется более интересным для меня.

С уважением, Иван Я.

10 лет назад
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
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