Заказ/Продажа онлайн - наружная реклама.

Доброго времени.

Нужен сайт.

Пример того что нужно - http://www.flyerheaven.de/

По структуре и функционалу сайт будет таким же, только предлагаемых продуктов будет меньше, чем на сайте примере.

На сайте также должна быть реализована корзина с подсчетом стоимости товара и предложением оплаты по безналу или через Visa/MasterCard.

Рассмотрю также предложения реализации проекта на бесплатных движках, например: Wordpress, Joomla и т.д.

Жду ваших предложений в проекте, в ЛС просьба не писать, я сам свяжусь с исполнителем, чье предложение окажется более интересным для меня.

С уважением, Иван Я.