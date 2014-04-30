Магазин на битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки175 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Срочно нужно сделать магазин на битрикс.

Лицензия "Малый бизнес" уже куплена.

Сайт нужно полностью сдать 9 мая.

Прикрепляю макеты страниц и ТЗ

Работа по безопасной сделке. При сдаче раньше срока гонорар увеличится.

Жду от вас цен.

10 лет назад
tinangrin
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
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