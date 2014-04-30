Доработка магазина автозапчастей OpenCart

Приветствую, Уважаемые Гуру Опенкарта!

Требуется доработка магазина автозапчастей: http://onspare.1gb.ru/

Что нужно:

1. Требуется решить вопрос со спамом от всех форм «быстрый запрос автозапчастей». На данный момент периодически приходит различный спам с этих форм. (какие есть варианты)

2. Необходимо прописать запоминание пароля при входе на сайт, чтобы клиент не вылетал при перезагрузке страницы в браузере. Сейчас браузеры не запоминают пароль.

3. В таблицах каталога товаров требуется убрать столбец: «предоплата» здесь: http://onspare.1gb.ru/avtozapchacti-v-novosibirske/originalnye-i-dublikatnye-zapchasti (это товары, импортированные через xml в каталог магазина) и здесь: http://onspare.1gb.ru/search&search=893827552&brand_name=VAG (это пример результата поисковой выдачи по API)

4. При подсчёте стоимости заказа убрать параметр «предоплата 25%», надо сделать все товары с предоплатой 100%. Соответственно и расчёт стоимости должен быть по 100% цене товара, а не по 25% стоимости, как сейчас.

5. Импорт товаров из xml: необходимо добавить столбец: «срок поставки». Если поле заполнено, то значение выводится в каталоге: http://onspare.1gb.ru/avtozapchacti-v-novosibirske/originalnye-i-dublikatnye-zapchasti с заданным сроком поставки, если поле не заполнено, то присваивается значение: «на скл.» (на складе).

Подробное ТЗ пришлю исполнителю.

В движок интегрировано API оптового поставщика: https://berg.ru/api

В дальнейшем, если сработаемся, будет необходимо интегрировать сторонний каталог по подбору запчастей. (знаю, что работа дорогая, - ищу ответственного исполнителя).

Жду Ваших заявок с ориентировочными ценами и сроками. Благодарю за внимание!