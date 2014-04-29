Доработать сайт по ТЗ

Необходимо разработать интернет-магазин по продаже косметики. Аналог - beauty.com Функциональность описана в приложении Требуется интеграция с учетной системой Мой склад (moysklad.ru) Если можете разработать и несложный дизайн, то в заявке указывайте "+ дизайн"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тз
Редактировать внешний вид главной страницы сайта: цвет шрифтов, замена картинки в шапке и соответственно большей ширине новой картинки расширить горизонтальные меню, подвал сайта и другие элементы для корректного отображение с новой большей шириной, замена лого, правка модулей ( модуль новостей и модуль статей увеличить число максимального возможного количества символов в заголовке новости/ статьи с 64 до 150. Сделать страницу " все новости" с отображением всех имеющихся на сайте новостей , поставить ссылку на эту страницу на главной в блоке " новости ". Править страницу категории с отображением товаров так, чтобы описание категории было снизу под товарами на странице. Если добавляемый товар без картинки сделать автоматическую вставку изображения "без картинки". Добавить модули оплаты на сайт при безналичной расчете ( веб мани, мастеркарт, киви). Добавить модуль расчета стоимости почтовой доставки при покупке товара если выбранный способ доставки отличный от " само вывоз ". Адрес сайта: Nord-market.kz. Предлагайте свои сроки и стоимость.
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