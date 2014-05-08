Сделать копию сайта

Не доделанный магазин hh.siteprojects.ru https://www.dropbox.com/s/s71ybp99z5sah4a/HH.zip Привести в соответствие с исходниками Что явно не работает: - авторизация через соцсети - быстрый просмотр галереи в списке товаров - корзина и оформление заказа - личный кабинет (со всеми сопутствующими) - раздел о компании с под страницами Не ...