Пример в приложении. Интересуют цены Цену пожалуйста указывайте за перевод. Дополнительно указывайте цену за перевод с работой по дизайну (исходники пришлем)
Вадим Рубанов vadim_r86vadim_r86
- Переводы6 заявокЗакрыт5 лет назад
Компании требуется разработка сайта. В данный момент ищем разработчика бозового функционала. - Дизайн - Верстка - Программирование с базовыми функциями - Корзина, Личный Кабинет, Ajax поиск и т.д. (в-принципе все видно в прототипе, если будут вопросы - уточняйте) По ссылке [url=https://drive.google.com/drive/folders/1T5qeVI4btFZzKRpO0VgO9-U5stcPJ2aY]https://drive.google.com/drive/folders/1T5qeVI4btFZzKRpO0VgO9-U5stcPJ2aY[/url] - ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $300
Предмет - новейшая процедура реконструкции волос. Не развод. Качественная процедура, которую нужно раскрутить. Цель - раскрутка новой процедуры для салонов красоты Потенциальные покупатели - Салоны красоты, мастера на дому Задача - предложить вариант продвижения по Республике Беларусь. Если результаты ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $300
Необходим ре-дизайн + верстка главной страницы. Сайт на Joomla. ТЗ в прикрепленном файле. ТЗ очень образный, нужно сделать современную страницу. Креатив приветствуется. Оплата только по завершении этапов. 1. Дизайн - 50% 2. Верстка - 50%Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Необходима доработка сайта flariostudio.by, а именно создание каталога стилистов 1. Необходима возможность создания - отдельных категорий (топ, ведущие и т.д.) - Для каждого стилиста отдельной карточки с * Описанием (текст) * Фото стилиста * Фотогаллереей работ * Возможностью оставлять ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $50
Тех Задание. 1. Форматирование карточки товара http://natalimarket.by/catalog/kosmetika-dlya-volos/10-1-ir-permanentnyj-krem-krasitel-dlya-volos-igora-royal-60-ml-germaniya-detail.html - Убрать ссылки на подкатегории - Настроить отображение сопутствующих товаров в виде карусели.Вместо «Рекомендовать» вставить текст «С Этим товаром покупают» 2. Настройка кабинета клиента. Необходимо настроить кабинет клиента с отображением. Регистрация либо через модуль ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходима доработка сайта flariostudio.by, а именно создание каталога стилистов. 1. Необходима возможность создания - отдельных категорий (топ, ведущие и т.д.) - Для каждого стилиста отдельной карточки с * Описанием (текст) * Фото стилиста ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Flariostudio.by Все ссылки с главной страницы ведут в Server not found Нужно оперативно поправить.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Тех Задание. 1. Форматирование миниатюр категорий и товаров http://natalimarket.by/catalog/kosmetika-dlya-volos.html - Подкатегории должны отображаться в количестве 4 шт в строке - Картинки категории загружаться в размере 200*200 Шрифт остается в нынешнем виде. - Миниатюры изображений товара должны автоматически загружаться в разрешении ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт natalimarket.by Необходимо внести правки в соответствии с ТЗ в прикрепленном файле. Интересует исполнитель на все правки. Предлагайте пожалуйста цену. Сайт на Joomla 2.5HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Необходимо составить речь на 2-3 минуты максимально, для презентации себя и своей компании ( индустрия красоты) в проекте. Речь будет записываться на камеру. Желательно придумать интересный слоган. Текст уже ГОТОВ! Его нужно только подредактировать для ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Для страницы http://natalimarket.by • Уникализировать текущий текст под ключевые слова 2500 символов. • Уникальность от 90% по адвего. • Ключевые слова : волосы для наращивания, волосы в минске, волосы в бресте, волосы в могилеве, волосы в гомеле, волосы ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $70
Требуется логотип для бренда Flario Бренд будет использоваться для товаров для - наращивания ресниц - наращивания волос - кератинового выпрямления - парикмахерского инструмента - косметических средств и т.д.Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $50
Нужно придумать Бренд для компании, занимающейся производство товаров для индустриии красоты — косметика, материалы для наращивания ресниц, волос и т.д. Название на английском. Не нужно никакого глубокого смысла, простое запоминающееся, короткое, уникальное (!) название. Примеры удачных ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Сайт Natalimarket.by Нужен дизайн главной страницы + верстка Что остается -Шапка -Меню -Слайды Необходимо доделать 1. Закладки, в которых можно будет размещать новости, акции и т.д (в-приципе оно есть сейчас - нужно что-то похожее) 2. Карту Беларуси и адресами магазинов (реализация на ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать максимально приближенную копию сайта Vitakercosmetics.com Можно на джумла. Сделать такой же дизайн, макет, подогнать шрифты. Наполнение сделаем самиЗавершен10 лет назад
- $500
Необходимо доработать магазин на Virtuemart - Необходимо сделать возможность неограниченного количества складов. Клиент должен иметь возможность увидеть наличие товара в разных магазинах - Организация автоматического/полуавтоматического импорта товаров из сервиса Moysklad.ru - Доработка дизайна исправление "Ошибок" Оплата только через безопасную ...Завершен10 лет назад
- $250
Сайт Natalimarket.by Joomla 2.5 + Virtuemart 2.0 !!ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ФАКТУ!!! Необходимо - Подобрать красивые шрифты - Сделать интуитивно понятную систему регистрации/входа. Согласовать систему на сайте и в Вирте - Поставить симпатичный модуль входа/стилизовать под сайт - Поставить красивую корзину - Стилизовать ...Завершен10 лет назад
- $250
Сайт Natalimarket.by Joomla 2.5 + Virtuemart 2.0 Необходимо - Сделать интуитивно понятную систему регистрации/входа. Согласовать систему на сайте и в Вирте - Поставить симпатичный модуль входа/стилизовать под сайт - Поставить красивую корзину - Стилизовать процедуру оформления заказа под оформление сайта - ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Интересует перенос сайта с joomla 1.5 на joomla 2.5 с доработкой Сайт natalimarket.by Что нужно сделать 1. Допилить дизайн (в-принципе главное уйти от стандартных элементов оформления joomla), из того, что должно получиться по функционалу подходит вариант http://www.lushhairextensions.co.uk - исправить ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад