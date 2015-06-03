vadim_r86

Вадим Рубанов vadim_r86

 
37 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$389
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Верстка, дизайн и программирование магазина на Битриксе

    Компании требуется разработка сайта.  В данный момент ищем разработчика бозового функционала. - Дизайн - Верстка  - Программирование с базовыми функциями - Корзина, Личный Кабинет,  Ajax поиск и т.д. (в-принципе все видно в прототипе, если будут вопросы - уточняйте) По ссылке [url=https://drive.google.com/drive/folders/1T5qeVI4btFZzKRpO0VgO9-U5stcPJ2aY]https://drive.google.com/drive/folders/1T5qeVI4btFZzKRpO0VgO9-U5stcPJ2aY[/url] - ...

    AjaxБитрикс
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Раскрутка процедуры для салонов красоты (Создание Лендинга + реклама)

    $300

    Предмет - новейшая процедура реконструкции волос. Не развод. Качественная процедура, которую нужно раскрутить. Цель - раскрутка новой процедуры для салонов красоты Потенциальные покупатели - Салоны красоты, мастера на дому Задача - предложить вариант продвижения по Республике Беларусь. Если результаты ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $300

    Необходим ре-дизайн + верстка главной страницы. Сайт на Joomla. ТЗ в прикрепленном файле. ТЗ очень образный, нужно сделать современную страницу. Креатив приветствуется. Оплата только по завершении этапов. 1. Дизайн - 50% 2. Верстка - 50%

    JoomlaДизайн главной страницыСайт на Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработать сайт на Джумла

    $50

    Необходима доработка сайта flariostudio.by, а именно создание каталога стилистов 1. Необходима возможность создания - отдельных категорий (топ, ведущие и т.д.) - Для каждого стилиста отдельной карточки с * Описанием (текст) * Фото стилиста * Фотогаллереей работ * Возможностью оставлять ...

    JoomlaФорма обратной связи
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка магазина Virtuemart 2.0

    $50

    Тех Задание. 1. Форматирование карточки товара http://natalimarket.by/catalog/kosmetika-dlya-volos/10-1-ir-permanentnyj-krem-krasitel-dlya-volos-igora-royal-60-ml-germaniya-detail.html - Убрать ссылки на подкатегории - Настроить отображение сопутствующих товаров в виде карусели.Вместо «Рекомендовать» вставить текст «С Этим товаром покупают» 2. Настройка кабинета клиента. Необходимо настроить кабинет клиента с отображением. Регистрация либо через модуль ...

    VirtuemartКарточки товаров
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать сайт на Joomla 2.5

    $100

    Необходима доработка сайта flariostudio.by, а именно создание каталога стилистов. 1. Необходима возможность создания - отдельных категорий (топ, ведущие и т.д.) - Для каждого стилиста отдельной карточки с * Описанием (текст) * Фото стилиста ...

    JoomlaСайт на Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка магазина Virtuemart 2.0

    Тех Задание. 1. Форматирование миниатюр категорий и товаров http://natalimarket.by/catalog/kosmetika-dlya-volos.html - Подкатегории должны отображаться в количестве 4 шт в строке - Картинки категории загружаться в размере 200*200 Шрифт остается в нынешнем виде. - Миниатюры изображений товара должны автоматически загружаться в разрешении ...

    VirtuemartКарточки товаров
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Составить речь для презентации компании

    $10

    Необходимо составить речь на 2-3 минуты максимально, для презентации себя и своей компании ( индустрия красоты) в проекте. Речь будет записываться на камеру. Желательно придумать интересный слоган. Текст уже ГОТОВ! Его нужно только подредактировать для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Уникальный текст для главной страницы сайта

    $15

    Для страницы http://natalimarket.by • Уникализировать текущий текст под ключевые слова 2500 символов. • Уникальность от 90% по адвего. • Ключевые слова : волосы для наращивания, волосы в минске, волосы в бресте, волосы в могилеве, волосы в гомеле, волосы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип компании (индустрия красоты)

    $70

    Требуется логотип для бренда Flario Бренд будет использоваться для товаров для - наращивания ресниц - наращивания волос - кератинового выпрямления - парикмахерского инструмента - косметических средств и т.д.

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Идея косметического бренда

    $50

    Нужно придумать Бренд для компании, занимающейся производство товаров для индустриии красоты — косметика, материалы для наращивания ресниц, волос и т.д. Название на английском. Не нужно никакого глубокого смысла, простое запоминающееся, короткое, уникальное (!) название. Примеры удачных ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать дизайн главной страницы

    $250

    Сайт Natalimarket.by Нужен дизайн главной страницы + верстка Что остается -Шапка -Меню -Слайды Необходимо доделать 1. Закладки, в которых можно будет размещать новости, акции и т.д (в-приципе оно есть сейчас - нужно что-то похожее) 2. Карту Беларуси и адресами магазинов (реализация на ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать копию сайта

    Нужно сделать максимально приближенную копию сайта Vitakercosmetics.com Можно на джумла. Сделать такой же дизайн, макет, подогнать шрифты. Наполнение сделаем сами

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка интернет магазина - Joomla

    $500

    Необходимо доработать магазин на Virtuemart - Необходимо сделать возможность неограниченного количества складов. Клиент должен иметь возможность увидеть наличие товара в разных магазинах - Организация автоматического/полуавтоматического импорта товаров из сервиса Moysklad.ru - Доработка дизайна исправление "Ошибок" Оплата только через безопасную ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    $250

    Сайт Natalimarket.by Joomla 2.5 + Virtuemart 2.0 !!ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ФАКТУ!!! Необходимо - Подобрать красивые шрифты - Сделать интуитивно понятную систему регистрации/входа. Согласовать систему на сайте и в Вирте - Поставить симпатичный модуль входа/стилизовать под сайт - Поставить красивую корзину - Стилизовать ...

    JoomlaVirtuemartСайт на JoomlaКарточки товаров
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка магазина на Virtuemart 2.0

    $250

    Сайт Natalimarket.by Joomla 2.5 + Virtuemart 2.0 Необходимо - Сделать интуитивно понятную систему регистрации/входа. Согласовать систему на сайте и в Вирте - Поставить симпатичный модуль входа/стилизовать под сайт - Поставить красивую корзину - Стилизовать процедуру оформления заказа под оформление сайта - ...

    JoomlaVirtuemartСайт на JoomlaКарточки товаров
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос сайта с Jomla 1.5 на 2.5 с доработкой

    $500

    Интересует перенос сайта с joomla 1.5 на joomla 2.5 с доработкой Сайт natalimarket.by Что нужно сделать 1. Допилить дизайн (в-принципе главное уйти от стандартных элементов оформления joomla), из того, что должно получиться по функционалу подходит вариант http://www.lushhairextensions.co.uk - исправить ...

    JoomlaAjaxVirtuemartСайт на Joomla
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$389
10 баллов
5 лет назад
Раскрутка процедуры для салонов красоты (Создание Лендинга + реклама)
спасибо большое!
Рекомендую этого исполнителя, всё понравилось, работа в срок. отзывчивый и внимательный.
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
час назад
$385
10 баллов
8 лет назад
Дизайн главной страницы
Вадим - прекрасный заказчик, умеющий слушать и слышать исполнителя. Работать с ним было приятно. Спасибо!
Спасибо огромное! Все выполнено на высочайшем уровне и в обещанные сроки. Обязательно будем работать в будущем!
Ответный отзыв
zhmenia
Царик 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Поправить ошибки на сайте
Все отлично, без лишних проблем и вопросов. Был рад сотрудничать, обращайтесь еще! :)
Спасибо огромное. Все сделано очень оперативно и качественно!
Ответный отзыв
Berezyavka
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Составить речь для презентации компании
Спасибо за сотрудничество, проверка и оплата своевременная.
Спасбо!
Ответный отзыв
dmitry2
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Внести на сайт правки по техзаданю
Очень хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо большое за оперативность и качество! Все сделано за пару часов. Коммуникация на высшем уровне. Обязательно буду обращаться в будущем.
Ответный отзыв