Составить речь для презентации компании

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок257 просмотров

Необходимо составить речь на 2-3 минуты максимально, для презентации себя и своей компании ( индустрия красоты) в проекте. Речь будет записываться на камеру. Желательно придумать интересный слоган. Текст уже ГОТОВ! Его нужно только подредактировать для презентабельности так же сброшу ссылку на участниц прошлых лет для примера!

10 лет назад
vadim_r86
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Berezyavka
Вероника 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасбо!
Спасибо за сотрудничество, проверка и оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

Berezyavka
Вероника 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
10 лет назад

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