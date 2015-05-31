Нужен автор для написания статей для магазина табаков и кальянов. Ничего запрещенного. И конечно же быть любителем кальяна, т.к. нужно именно «быть в теме». Вы должны понимать чем Нахла отличается от Альфакера ...
Составить речь для презентации компании
Необходимо составить речь на 2-3 минуты максимально, для презентации себя и своей компании ( индустрия красоты) в проекте. Речь будет записываться на камеру. Желательно придумать интересный слоган. Текст уже ГОТОВ! Его нужно только подредактировать для презентабельности так же сброшу ссылку на участниц прошлых лет для примера!
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