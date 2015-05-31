Составить речь для презентации компании

Необходимо составить речь на 2-3 минуты максимально, для презентации себя и своей компании ( индустрия красоты) в проекте. Речь будет записываться на камеру. Желательно придумать интересный слоган. Текст уже ГОТОВ! Его нужно только подредактировать для презентабельности так же сброшу ссылку на участниц прошлых лет для примера!