Написание статей для магазина табаков и кальянов

Нужен автор для написания статей для магазина табаков и кальянов. Ничего запрещенного.

И конечно же быть любителем кальяна, т.к. нужно именно «быть в теме». Вы должны понимать чем Нахла отличается от Альфакера и почему Starbuzz такой дорогой. Чем силиконовый шланг отличается от обычного. Почему болит голова от некоторых таблетированных углей.

Иметь понимание того, как правильно выглядит SEO статья, где ставить заголовки, куда картинки и списки, что такое тошнотность и т.п.

Все тексты проверяем через Advego.

Готовы платить — 50–70 рублей за 1000 б/п.

При отклике прошу высылать тексты, которые писали.