Необходимо написать продающий текст для одностраничника. Тематика - недвижимость в Чехии. Подчеркну - нужен не просто текст, а продающий текст. Со всеми триггерами, фишками и прочим НЛП... Умеющих красиво писать про ...
Продающий текст "Бионормалайзер"
Требуется продающий текст для двухстраничного буклета.
Пример внешнего вида буклета: буклет.pdf
В остальных файлах исходные материалы.
В своей заявке указывайте стоимость и обязательно примеры на готовые продающие тексты.
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UP: Примеры готовых продающих текстов указывать обязательно!
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