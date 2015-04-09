Серия текстов по семейной тематике

На проект нужен автор для написания серии материалов на тему отцов, их взаимодействия с семьей и обществом, семейной жизни.

Объем от 1000 до 4000 знаков (с пробелами).

Оплата от 60 до 250 руб. / текст, в зависимости от уникальности материала.

Оплата раз в неделю.