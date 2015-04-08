Всем привет. Срочно нужен помощник с хорошим знанием языка и прокачанной усидчивостью. Объёмы уточню при общении. Требуется ответственный человек. Пишите контакты и цены.
Написание текстов
Итак, есть проект (не вакансия) по написанию текстов техническо-информационного и кухонно-товарного характера.
Требования в текстам: уникальность 100%
Вода – не более 10%
Структурированность
Грамотность
Осмысленность
Встречаемость однокоренных слов не чаще 1 раза на два предложения.
40 руб. за 1000 зпб
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