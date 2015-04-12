Написание статей на эзотерическую тематику (ритуалы, заговоры, гадания, обереги...) для сайта grimuar.ru . Требования: Вы должны увлекаться эзотерикой. Копирайтинг для вас должен быть основной работой. ...
Рерайт
Добрый день, уважаемые фрилансеры,
нужен рерайт, тема - онлайн игры.
Ставка - 20 грн. за 1000 знаков.
Надеюсь на долгосрочное сотрудничество, так как проект рассчитан на пару месяцев.
Пишите Ваши предложения и указывайте количество символов, которое можете сделать за день.
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