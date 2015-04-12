Благодарю, за теплые слова, София. По законам жанра я должен воспеть те качества Заказчика, которые мне открылись. Назову 3 (три), но основных. 1. Коммуникабельность. На старте вы вытерпели 40 (по 20 с каждой стороны) месседжей в ЛС. Суть задания была разъяснена и психологически простимулирована. 2. Быстрота. Господа, этот Заказчик принимает решение быстрее, чем я успеваю дочитать до конца мною же написанный текст! 3. Легкость. Скорость, с которой Заказчик расстался с деньгами при оплате работы, превышает восторги, описанные в п-те 2. Сам бы еще поработал с Софией Киевской и другим бы рекомендовал.