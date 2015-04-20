Написать 1 отзыв на портале

Требуется написание статей на авторемонтную тематику. Автор должен иметь опыт подобной работы и хорошо понимать предмет. Тексты будут заказываться под ключевые слова или на профильные темы. Необходимо по 1–2 статье в день. В ...
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Нужно написать небольшой отзыв об установке пластиковых окон. И проставить в рейтинге баллы. Регион только Москва и область
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