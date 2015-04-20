Написать 1 отзыв на портале

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки221 просмотр

Нужно написать небольшой отзыв об установке пластиковых окон. И проставить в рейтинге баллы. Регион только Москва и область

10 лет назад
beat86
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

8777
27 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно работать с таким человеком))

Заявки фрилансеров

8777
27 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад