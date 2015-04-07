Написать статьи для интернет-магазина

Здравствуйте!

Переделываем сайт, в данный момент он на площадке test.batel24.ru

Нужно заполнить контентом основные страницы.

Так же нужна статья об описании товара, текст должен быть разбит на 3–5 частей.

Текст должен содержать информацию о продукции (без перебора)

и подзаголовки что то типа, например описание каких то брендов в большей степени.

В перечислениях можно назвать наименования товара.

Мы не Газпром, Если вы с предложением милион за 1000 знаком (:)), не теряйте время, Но цены знаем готовы реально обсудить.

Да....и уже горит малость, потому сроки ограничены.

Всем спасибо!