Несколько СЕО текстов.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок369 просмотров

Сайт: autougonam.net

Главная, Розыск автомобилей, Добавить объявление - это разделы с текстами.

Мне необходимо чтобы Вы, в первую очередь для себя, провели грамотный анализ текстов в данных разделах, а далее рерайтинг или копирайтинг (обсуждается).

Готов поделится мыслями и обсудить с толковым фрилансером.

Затягивать с исполнителем не собираюсь - сегодня, максимум завтра.

Сроки тоже ограничены.

От Вас: успешный опыт в написании СЕО статей, умеренный аппетит, нацеленность на дальнейшее сотрудничество.

ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ЯНДЕКСУ ИЛИ НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ.

Всем спасибо!

Написание статей
10 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$20
2 дня
Сотрудничеством полностью доволен! Оперативно написала тексты в полном соответствии с поставленной задачей. Всегда на связи! Рекомендую Анну как ответственного и приятного во всех отношениях фрилансера! Обязательно обращусь еще!
Была рада сотрудничать с Владимиром. Очень ответственный и порядочный человек.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад

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