Несколько СЕО текстов.

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Главная, Розыск автомобилей, Добавить объявление - это разделы с текстами.

Мне необходимо чтобы Вы, в первую очередь для себя, провели грамотный анализ текстов в данных разделах, а далее рерайтинг или копирайтинг (обсуждается).

Готов поделится мыслями и обсудить с толковым фрилансером.

Затягивать с исполнителем не собираюсь - сегодня, максимум завтра.

Сроки тоже ограничены.

От Вас: успешный опыт в написании СЕО статей, умеренный аппетит, нацеленность на дальнейшее сотрудничество.

ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ЯНДЕКСУ ИЛИ НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ.

Всем спасибо!